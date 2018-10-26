Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi 11 Raporu Karara Bağladı

Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe Başkanlığı\'nda, bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan, 11 Ombudsman raporunu görüştü ve karara bağladı.

Komite, geriye kalan raporları, ilgili bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan gelecek olan görüş ve öneriler doğrultusunda ilerleyen toplantılarında görüşmeye devam edecek.

Komite, ayrıca gündeminde bulunan üç adet dilekçeyi de görüşüp karara bağladı.

Komite toplantısına davetli olarak, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’nın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe Başkanlığı\'nda toplanan Komite’ye, HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli katıldı.

(YIL/ŞEB) FOTOĞRAFLI