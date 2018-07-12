Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Toplandı!

KOMİTE ÜÇ RAPORU KARARA BAĞLADI

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, üç Ombudsman Raporu’nu karara bağladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite bugün CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.

Altı Ombudsman Raporu’nu görüşen, üçünü karara bağlayan komite geriye kalan raporlar bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan gelecek öneriler doğrultusunda görüşecek. Komite, ayrıca gündemindeki altı dilekçeyi de görüşüp karara bağladı.

Komite toplantısına davetli olarak, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Din İşleri Başkanlığı’ndan, Şehir Planlama ile Gümrük ve Rüsumat dairelerinden yetkililer yer aldı.

Komite toplantısına CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Erek Çağatay, UBP Milletvekilleri; Aytaç Çaluda, Özdemir Berova ve Menteş Gündüz katıldı.

