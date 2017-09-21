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21 Eylül 2017 Perşembe 13:36

Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi 14 Dilekçeyi Karara Bağladı

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan dilekçeleri görüşerek, 14 dilekçeyi karara bağladı. Komite, geriye kalan dilekçeler için ilgili bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan görüş isteme kararını da aldı.

Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi 14 Dilekçeyi Karara Bağladı
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Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan dilekçeleri görüşerek, 14 dilekçeyi karara bağladı. Komite, geriye kalan dilekçeler için ilgili bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan görüş isteme kararını da aldı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, komite bugün saat 09.00’da CTP Milletvekili, Komite Başkanı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.

Komite, bugünkü toplantısında ayrıca, iki Ombudsman raporunu görüşerek, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Esat Ergün Serdaroğlu, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, UBP Milletvekili Ahmet Kaşif ve UBP Millevekili Ali Pilli katıldı.

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