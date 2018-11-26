Dikmen’e ağır hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Sağer açıkladı. Sağer sanığın işlemiş olduğu suça değinerek Ocak ayı içerisinde Ledra Palace ışıklarında faaliyet gösteren Zeliha Şaşkara’ya ait marketin giriş kapısını muhtemelen sert bir cisimle hasara uğratarak iş yerine girdiğini ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 500 TL nakit para, iş yeri içerisinden 2000 TL nakit para, toplam 4120 TL değerinde muhtelif marka sigara çaldığını anlattı. Yargıç Temay Sağer sanığın işlemiş olduğu hırsızlık suçlarının ciddi ve yaygın olduğuna işaret edip, bu suçların toplumun huzurunu bozduğuna vurgu yaptı.

Sağer sanığın benzer suçtan birçok sabıkası olduğunu ve ıslah olmaz bir tutum sergilemesini aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyleyerek sanığı oy birliği ile suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 15 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.