Dikmen - Taşkent arası kaza korkuttu!

Taşkent- Dikmen anayolunda iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu üç kişi yaralandı

Taşkent- Dikmen anayolunda dün akşam iki aracın yüz yüze çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza, Taşkent- Dikmen anayolunun 6-7'ci km arasında saat 17.25 raddelerinde meydana geldi.

Gönyeli' de sakin 23 yaşındaki Furkan Horuz, yönetimindeki NF 475 plakalı Suzuki Swift marka araçla Taşkent’e doğru dikkatsiz şekilde seyrederken, yolun sağına geçti ve o esnada karşıdan gelen Minareliköy' de sakin 37 yaşındaki Durmuş Çil yönetimindeki JE 491 plakalı Honda Fit marka araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu NF 475 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Çağıl Yıldız, 20 yaşındaki Gizem Ersoy ve JE 491 plakalı aracın sürücüsü Durmuş Çil, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Halkın Sesi - Murat ASLAN