Dikmen Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Çelebi Oray Sitesinde Bildiri Dağıttı

Dikmen Belediyesi Başkanı ve CTP Dikmen Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi ve Belediye Meclis üyesi adayları Oray Sitesi’nde bildiri dağıtarak yurttaşlarla görüştü.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre bildiri dağıtımına CTP milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros da katıldı. Yeni dönem projelerini aktaran Yüksel Çelebi ve Belediye Meclis üyesi adayları Oray Sitesi sakinlerinin beklentilerini dinledi.



Çelebi, yeni dönemde yeni projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.