Dikmen Belediye Başkanı tekrar Yüksel Çelebi oldu

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI
24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Dikmen Belediye Başkanı yüzde 59.52 oranla CTP adayı Yüksel Çelebi oldu. Çelebi yerini korudu.
Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Dikmen’de 28 sandıkta 4921 oydan 215 oy geçersiz sayıldı.
CTP adayı Yüksel Çelebi 2801 oy alarak yüzde 59.52 oranla belediye başkanı seçildi.
Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Mustafa Erişmen (UBP) 1905 40.48
CTP Yüksel Çelebi (CTP) 2801 59.52