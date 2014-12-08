Dikkat..Yarın Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek

Gazimağusa’da yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak. KIB-TEK açıklamasına göre, bakım onarım çalışmaları nedeniyle Gazimağusa Küçük Sanayi'de KIB-TEK Ambarı bölgesine 9:00-11:00 saatleri arasında ve Larnaka yolunun Döveç Düğün Salonu ve Baykal arasında kalan kısımına 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

