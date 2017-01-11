Dikkatsizlik Yine Kaza Getirdi



Bugün saat 12:00 sıralarında, Ferhat Gedayev (E-35), yönetimindeki TKM 537 plakalı otobüs ile Lefkoşa-Girne Anayolu’nda dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa istikametine doğru seyrederken, tarfik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayan ve aynı yöne doğru seyreden Mahmut İşlek (E-33) yönetimindeki NM 547 plakalı araca çarptı. Sonrasında, TKM 537 plakalı otobüsün hemen ardında NA 702 plakalı aracıyla seyir halinde olan Bünyamin Adaklı (E-41) da otobüse arkadan çarptı.Kazada yaralanan olmadığı belirtildi.Yeni Bakış