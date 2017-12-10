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Dikkatsizlik Pahallıya Mal Oldu

Dikkatsizlik Pahallıya Mal Oldu

Dikkatsizlik Pahallıya Mal Oldu

Dikkatsizlik Pahallıya Mal Oldu

10 Aralık 2017 Pazar 11:08
Dikkatsizlik Pahallıya Mal Oldu
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Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda öğleden sonra meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Kaza, Güzelyurt’ta sakin 33 yaşındaki Pınar Başer yönetimindeki PP 168 plakalı salon araçla Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucunda Türkeli Kavşağı yakınlarında yoldan çıkması sonucu yaşandı.

Başer yönetimindeki salon araç, yoldan çıkması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ve tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucunda araç sürücüsü Pınar Başer hafif şekilde yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildi. Kaza neticesinde araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

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