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25 Nisan 2017 Salı 09:50

Dikkatsizlik Kaza Yaptırdı

Dikkatsizlik Kaza Yaptırdı
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Dikkatsizlik kaza yaptırdı

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde meydana gelen ve trafik kazasında Ahmet Palmer isimli sürücü hafif yaralandı. Kaza, dün saat 18.30
sıralarında Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde gerçekleşti. İsmail Danacı isimli sürücü, Tofaş ışıkları olarak bilinen yerden Çangar
çemberine doğru ilerlediği esnada sağa dönmek istedi. Danacı, yönetimindeki 07 FOD 36 sağ tarafa dönüş almaya başladığı sırada Tofaş ışıklarına
doğru seyreden Ahmet Palmer yönetimindeki MR 351 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki araçta büyük hasar oluştu. Kazada MR 351 plakalı
aracın sürücüsü Ahmet Palmer hafif yaralandı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan
Palmer, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazaların nedeni sürat…

Öte yandan KKTC genelinde geçen hafta meydan gelen 60 trafik kazasında 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Polisin 17­23 Nisan tarihlerine ilişkin raporuna göre, trafik kazalarının 20’si süratli araç kullanmaktan, 15’i kavşakta durmamaktan, 10’u yakın
takipten, 8’i dikkatsiz sürüş yapmaktan ve 7’si de diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.

231 sürücü süratten rapor edildi

Trafikte 1 haftada 820 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Rapor edilen sürücülerin 231’i, süratli araç kullanmaktan suçlu bulundu 
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