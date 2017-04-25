Dikkatsizlik kaza yaptırdı

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde meydana gelen ve trafik kazasında Ahmet Palmer isimli sürücü hafif yaralandı. Kaza, dün saat 18.30sıralarında Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde gerçekleşti. İsmail Danacı isimli sürücü, Tofaş ışıkları olarak bilinen yerden Çangarçemberine doğru ilerlediği esnada sağa dönmek istedi. Danacı, yönetimindeki 07 FOD 36 sağ tarafa dönüş almaya başladığı sırada Tofaş ışıklarınadoğru seyreden Ahmet Palmer yönetimindeki MR 351 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki araçta büyük hasar oluştu. Kazada MR 351 plakalıaracın sürücüsü Ahmet Palmer hafif yaralandı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılanPalmer, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.Öte yandan KKTC genelinde geçen hafta meydan gelen 60 trafik kazasında 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.Polisin 17­23 Nisan tarihlerine ilişkin raporuna göre, trafik kazalarının 20’si süratli araç kullanmaktan, 15’i kavşakta durmamaktan, 10’u yakıntakipten, 8’i dikkatsiz sürüş yapmaktan ve 7’si de diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.Trafikte 1 haftada 820 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Rapor edilen sürücülerin 231’i, süratli araç kullanmaktan suçlu bulundu