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Dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı

Dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı

28 Mart 2018 Çarşamba 08:57
Dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı
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Polis Basın Subaylığı’ndan  alınan bilgiye göre bu sabah, saat 07:00 sıralarında, Haspolat Çemberi ile Hamitköy çemberi arasında, Türkan Şehit (K-53), yönetimindeki PR 950 plakalı salon araç ile soldan ikinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada soldan birinci şerit içerisinde aynı yöne doğru seyreden  Serdar Altınkaynak yönetimindeki EL874 plakalı aracı geçer geçmez dikkatsizce sol şeride geçmeye çalıştığı sırada EL 874 plakalı araca çarpması neticesinde kontrolü kaybederek yolun solundan çıkarak akasya ağaçlarına çarptı

Kaza sonucu yaralanan Türkan Şehit Lefkoşa Doktor Burhan  Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

kaynak:Havadis

Son Güncelleme: 28.03.2018 08:59
Anahtar Kelimeler:
KazaTürkan Şehit
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