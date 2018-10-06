Dikkatsizliği ölümüne neden oldu

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da gece yarısı meydana gelen kazada 23 yaşındaki Mahsun Anlı yaşamını yitirdi…

Mağusa’da saat 00:10 raddelerinde dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 23 yaşındaki Mahsun Anlı yaşamını yitirdi. Kaza, Kanlıdere Sokak üzerinde KD 247 plakalı aracıyla seyreden Mahsun Anlı’nın dikkatsizliği sonucu meydana geldi. Anlı, yönetimindeki aracı ile gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp tarla içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu Anlı olay yerinde yaşamı yitirdi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam etmektedir.