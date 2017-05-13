Dikkatsiz Sürüş Yine Kaza Getirdi.

Özellikle son zamanlarda kiralık araçların kaza yapması dikkat çekiyor. Pamuklu kavşağında meydana gelen kazada kiralık araç sürücüsünün emniyet kemeri takması hayat kurtardı.
Polis olay yerinde inceleme başlattı.
Detaylar geliyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.