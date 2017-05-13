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13 Mayıs 2017 Cumartesi 05:59

Dikkatsiz Sürüş Yine Kaza Getirdi.

Dikkatsiz Sürüş Yine Kaza Getirdi.
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Aşırı sürat ve dikkatsiz sürüş yine kaza getirdi.

Özellikle son zamanlarda kiralık araçların kaza yapması dikkat çekiyor. Pamuklu kavşağında meydana gelen kazada kiralık araç sürücüsünün emniyet kemeri takması hayat kurtardı.
Polis olay yerinde inceleme başlattı.
Detaylar geliyor. 
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Dikkatsiz Sürüş Yine Kaza Getirdi.
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