banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93287
ALTIN
213.386
DOLAR
5.4738
STERLİN
7.0831
EURO
6.1921
Dikkatsiz sürücü önce yayaya, ardından da otobüs durağına çarptı.
TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ YARALANDI
Sanık Keloğlu hapse gönderildi, sanık Gönen ise denetimliden yararlandı…
1'i TUTUKLU, 1'İ SERBEST
Yağmurlu hava geliyor
YAĞMURLU HAVA GELİYOR
UBP'de Genel Sekreter Hasan Taçoy
UBP'de Genel Sekreter Hasan Taçoy
banner282

Dikkatsiz sürücü önce yayaya, ardından da otobüs durağına çarptı.

Dikkatsiz sürücü önce yayaya, ardından da otobüs durağına çarptı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:47
Dikkatsiz sürücü önce yayaya, ardından da otobüs durağına çarptı.

Dikkatsiz sürücü önce yayaya, ardından da otobüs durağına çarptı.

Lefkoşa’da meydana gelen kazada 25 yaşındaki Azad Özber yaralandı.

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, Rukiye Türk (K-23), yönetimindeki GL 191 plakalı araç ile süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, otobüs durağında bekleyen Azad Özbek (E-25)’e, ardından da otobüs durağına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturmaaı devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Kasım 2018 Perşembe Gündemi
15 Kasım 2018 Perşembe Gündemi
Oktay bu gece KKTC’ye geliyor
Oktay bu gece KKTC’ye geliyor
Ataoğlu: “Devletimize her koşulda sahip çıkmalıyız”
Ataoğlu: “Devletimize her koşulda sahip çıkmalıyız”
Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü…kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş Düzenlenen Törenle Anıldı
Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü…kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş Düzenlenen Törenle Anıldı
Türk Birliği Dayanışma Derneği: “KKTC sonsuza kadar yaşatılacak”
Türk Birliği Dayanışma Derneği: “KKTC sonsuza kadar yaşatılacak”
Karbon Salımını Azaltmak Amacıyla Trodos Dağında 2500 Fidan Dikildi
Karbon Salımını Azaltmak Amacıyla Trodos Dağında 2500 Fidan Dikildi
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Sanayi Odası: “teknopark Yasasının Tek Başına Ar-ge Eko-sistemi Yaratamayacağı Ve Bir Bütünün Önemli Bir Parçası Olduğu Unutulmamalı”
Sanayi Odası: “teknopark Yasasının Tek Başına Ar-ge Eko-sistemi Yaratamayacağı Ve Bir Bütünün Önemli Bir Parçası Olduğu Unutulmamalı”
Ktto Heyeti Türkiye-kktc Ticaret Odası Forumu İlk Toplantısı İçin Ankara’ya Gidiyor
Ktto Heyeti Türkiye-kktc Ticaret Odası Forumu İlk Toplantısı İçin Ankara’ya Gidiyor
Savaşan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı
Savaşan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim