Dikkat!!! Haber İptali Ve Yeni Haber...

23 numaralı haberi iptal edip ek unsurlarla aşağıdaki haberi yayımlıyoruz. (TAK)
CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN “ SİVİL TOPLUMLA DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI” DEVAM EDİYOR
Lefkoşa, 17 Şubat 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları” devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün saat 11.30’da, Cumhurbaşkanlığı’nda, 24 sivil toplum örgütünün temsilcileriyle biraraya geldi.
2017 yılının ilk toplantısına; TÜRK-SEN, KTTO, DAÜ-SEN, KTAMS, KTTO, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, DEV-İŞ, EL-SEN, HÜR-İŞ, TIP-İŞ, KTÖS, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN, BES, TEL-SEN, KTSO, KTEZO, Tabipler Birliği, Mimar ve Mühendisler Odası, Barolar Birliği, KTOEÖS, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, İŞAD temsilcileri katıldı.
(TUĞ/HA) FOTOĞRAFLI