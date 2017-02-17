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17 Şubat 2017 Cuma 11:21

Dikkat!!! Haber İptali Ve Yeni Haber...

23 numaralı haberi iptal edip ek unsurlarla aşağıdaki haberi yayımlıyoruz. (TAK)

Dikkat!!! Haber İptali Ve Yeni Haber...
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23 numaralı haberi iptal edip ek unsurlarla aşağıdaki haberi yayımlıyoruz. (TAK)

CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN “ SİVİL TOPLUMLA DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI”  DEVAM EDİYOR

Lefkoşa, 17 Şubat 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları” devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün saat 11.30’da, Cumhurbaşkanlığı’nda, 24 sivil toplum örgütünün temsilcileriyle biraraya geldi.

2017 yılının ilk toplantısına; TÜRK-SEN, KTTO, DAÜ-SEN, KTAMS, KTTO, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, DEV-İŞ, EL-SEN, HÜR-İŞ, TIP-İŞ, KTÖS, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN, BES, TEL-SEN,  KTSO,  KTEZO,  Tabipler Birliği, Mimar ve Mühendisler Odası, Barolar Birliği, KTOEÖS, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, İŞAD temsilcileri katıldı.

(TUĞ/HA)  FOTOĞRAFLI

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