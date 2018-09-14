Dikkat Düzeltme!!! 58 Numaralı Haberde Yer Alan Hatalı Cümle Düzeltildi... İlkokullar Pazartesi, Orta Eğitimdeki Okullar Salı Açılacak...

Abonelerimizin dikkatine... Bültenimizde yer alan Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit\'in basın toplantısına yer verilen 58 numaralı haberin ikinci cümlesinde sehven "ortaokulların salı günü açılacağı" ifadesine yer verilmiştir. Hatalı cümle şu şekilde düzeltilmiştir: "Özyiğit, yeni eğitim yılının ilkokullarda pazartesi günü, genel orta eğitim ve mesleki teknik öğretim okullarında ise salı günü başlayacağını belirtti." Abonelerimizin düzeltmeyi dikkate alarak bültenlerinde gerekli düzenlemeyi yapmalarını rica eder hatadan dolayı özür dileriz.

(TAK)