Dikkat Düzeltme!!!

35 numaralı haberde "AKANSOY" alt başlığı altında yer alan CTP Milletvekili Akansoy\'un konuşmasını, eksik ifadeleri ekleyerek düzeltiyoruz. (TAK)

AKANSOY

CTP Milletvekili Asım Akansoy, GKK’nın Kıbrıs Türk halkının öz savunma gücü olduğunu, yarın çözüm olduğunda elbette gerekli rolü, yeni koşullara göre üstleneceğini belirtti.

Akansoy, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının açılması sürecinde GKK yetkililerinin olumlu bir tutum içinde çalıştığını dile getirdi.

Kıbrıs etrafında bulunan doğal gaz kaynakları dolayısıyla yaşanan gerilime işaret eden Akansoy, KKTC’nin de Kıbrıslı Türklerin de bulunan kaynakta hakkı olduğunu belirtti.

Akansoy, Kıbrıs Rum tarafının silahlanma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu, kendilerinin adanın huzur ve güven adası olması için çalışmaları ve yanlışa yanlışla cevap vermemeleri gerektiğini söyledi.

KKTC’nin ambargolar altında bir ülke olduğunu dile getire Akansoy, bu şartlar altında istenen ekonomik seviyeye ulaşmanın mümkün olmadığını kaydetti.

“Kendi kendimizi yönetmek için önce ekonomik kapasitemiz hazır olsun” yaklaşımını doğru bulmadığını dile getiren CTP Milletvekili Asım Akansoy, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın KKTC vatandaşı olmasının sağlanması gerektiğini belirtti.



