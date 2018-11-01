Dikkat Düzeltme!!!





Bültenimizde yer alan “ÖSYM’DEN KPSS ÖNLİSANS DUYURUSU” başlıklı 11 numaralı haberimizi bazı hatalardan dolayı yeniden düzenleyerek yayımlıyoruz. Abonelerimizin bu haberi dikkate almalarını rica ederiz.(.)ÖSYM’DEN KPSS ÖNLİSANS DUYURUSUSINAV PAZAR GÜNÜ SAAT 09.15’DE…SINAV BİNALARINA EN GEÇ 09.00’DA GİRİŞ OLABİLECEKLefkoşa, 1 Kasım 18 (.): Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Türkiye ile KKTC’de eş zamanlı olarak yapılacak olan KPSS Önlisans Sınavı ile ilgili saat farkı uyarısında bulundu.ÖSYM KKTC Sınav Koordinatörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 4 Kasım Pazar günü KKTC’deki sınavın saat 09.15’de başlayacağı hatırlatılarak şöyle denildi:“ Sınavın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aynı saatte başlayabilmesi adına yapılan düzenleme gereği, Türkiye’de sınav binalarına en geç giriş 10:00, KKTC’de ise 09:00 olarak düzenlenmiştir.Buna göre 04.Kasım.2018 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak ‘KPSS ÖNLİSANS’ sınavına girecek olan adayların sınav binalarına en geç 09:00’da yapılacağını bir kez daha hatırlatır tüm adaylara sınavlarında başarılar dileriz...”(YIL/ŞEB)