Dikkat Düzeltme!!!

Bültenimizde yer alan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısıyla ilgili 23 numaralı haberimizi bazı hatalardan dolayı yeniden düzenleyerek yayımlıyoruz. Abonelerimizin bu haberi dikkate almalarını rica ederiz.(.)CENEVRE’DE YAPILAN PARLAMENTOLARARASI BİRLİK TOPLANTISI’NA MECLİS HEYETİNİN KATILIMI BİLGİYE SUNULDUMECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (2)Lefkoşa, 22 Ekim 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak bilgiye sunuşlar yapıldı.Bu bölümde, Meclis Başkanlık Divanı’nın Cenevre’de yapılan Parlamentolararası Birlik Toplantısı’na Meclis’ten bir heyetin katıldığı milletvekillerinin bilgisine sunuldu. Heyetin CTP milletvekili Fikri Toros, UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve HP milletvekili Erek Çağatay’dan oluştuğu belirtildi.ANGOLEMLİSöz alan TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, her partiden bir kişinin heyetlerde yer almasının önemli olduğunu söyleyerek, her siyasi partiden bir kişinin toplantıya katılması gerektiğini belirtti. Bu kez bu şekilde olmamasından üzüntü duyduğunu söyleyen Angolemli, nedenini sordu.ULUÇAYCumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, heyetin iki toplantıya birden katıldığını, Avrupa Parlamentosu’na gidecek heyetin tasarruf tedbirleri gereği Parlamentolararası Birlik Toplantısı’na da gitmesi kararının alındığını ifade etti. Uluçay, önümüzdeki yıl her siyasi partiden bir kişinin toplantıya katılacağını dile getirdi.TÖREUBP milletvekili Zorlu Töre Avrupa’da yapılan toplantıların önemli olduğunu ancak bu temsiliyetler yapılırken Meclis’in nisap sorununun da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.Töre, YDP’nin de Avrupa’daki toplantılara katılması gerektiğini belirtti.ARIKLIYDP Genel Başkanı Erhan Arıklı geçen hafta yaşanan nisap problemine toplumdan tepki geldiğini, hükümetin muhalefeti nisap vermemekle suçladığını söyleyerek, geçmişten örnekler verdi.Beş kez nisaba yardımcı olduklarını dile getiren Arıklı, bir milletvekilinin ise menfaat ve talepler karşılığında nisap verdiklerini iddia ettiğini söyledi.Nisap verdikleri bir toplantıda onay vermedikleri Tohumculuk Yasası’nın geçirildiğini de söyleyen Arıklı, “Bu hassasiyetimizi göz önünde bulundurmadınız. Israrla geçirdiniz bizi zor durumda bıraktınız” dedi.Arıklı, nisap konusunda artık destek vermeyeceklerini ifade etti.ŞAHALİTarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, Tohumculuk Yasası’nın geçmemesi nezaket talebinin kaynak ve mesai kaybına yol açacağını söyledi.Şahali, yasanın tüm çevrelerin duyarlılığını dikkate alacak bir biçimde yeniden düzenlendiğini ifade etti.Yasanın AB Uyum Yasaları çerçevesinde ele alındığını dile getiren Şahali, sertifikalarla ilgili hükümleri düzenlediğini, sertifikalı demenin yapay veya GDO’lu demek olmadığını tohumları belgelendirme amacı taşıdığını belirtti.CANDANCTP milletvekili Armağan Candan, yasa tasarısının görüşülmesi sırasında Arıklı’nın görüşlerini aktardığını, yasanın tekrar görüşülerek dört ayrı maddenin üzerinde çalışıldığını söyledi.Yerel tohumların korunması, GDO’lu ürünlerin ülkeye girişine izin verilmemesi konusunda da çalışma yapıldığını dile getiren Candan, taslağın değiştirildiğini, bazı yorumların ilk hali dikkate alınarak yapıldığını belirtti.Candan, öneri yapılması halinde bunları ele almaya hazır olduklarını ifade etti.TOPALHP milletvekili Hasan Topal ise, nisap konusuna değinerek, Meclis’e çalışmak için girdiklerini, bazı siyasi partilerin bu olayı kan davası haline getirdiğini bunun hoş bir durum olmadığını söyledi.Topal, nisap sorununa halkın ciddi tepkide bulunduğunu belirtti.Topal nisap sorununa yönelik iç tüzükte değişiklik yapılabileceğini ifade etti.ERHÜRMANBaşbakan Tufan Erhürman, “Unutmayın ki Meclis’te nisap sorunu ile ilgi Anayasa önerisi hazırlanmıştı. En önemli maddelerden biri de nisapla ilgiliydi” dedi.Meclis’in açılmasının hem iktidar hem de muhalefetin görevi oluğunu, üçte birin yeterli olmasının dünyada kabul gören bir uygulama olduğunu söyleyen Erhürman, önerinin geçmediğini belirtti.Erhürman, Anayasa değişikliğinin geçmemesinin önemli bir hata olduğunu söyledi.Arıklı’nın hatırlattığı 2016 yılına ait bir konuşmasının özetini yapan Erhürman, o gün KTHY personeline ilişkin bir yasa önerisinin tartışıldığını anımsattı.Erhürman, o dönemde yasa önerisi ile ilgili hükümetin küçük ortağı DP’nin salonu terk ettiğini, CTP’nin muhalefet olmasına rağmen yasa önerisinin geçmesi için Cumhuriyet Meclisi’nde kaldığını ve önerinin geçtiğini söyleyerek, o konuşmasının bu olay üzerine yapıldığını hatırlattı.Başbakan Erhürman, bugün yaşananla verilen örneğin farklı olduğunu söyledi.Kimin ne yaptığının açıkça ortada olduğunu dile getiren Erhürman, geçmişte ne olduğunu olaylar karıştırarak anlatılmasının bu tür yanlış anlaşmalara yol açtığını kaydetti.Meclis çalışmalarında muhalefetin nisaba destek vermemesi uygulamasının, Meclisin çalışmalarını tıkadığını, bu düzenlemenin değiştirilemediğini dile getiren Erhürman, muhalefetten nisaba yönelik özel bir talebi olmadığını, herkesin istediği şekilde davranabileceğini söyledi.(GÖZ/ŞEB) EK VERİLECEKHaber: Gözde Süreç Sarı