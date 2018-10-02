Dikkat Düzeltme!!!

Bültenimizde yer alan “33 YAŞINDAKİ EMİNE BİNİCİ YOĞUN BAKIMDA VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ” başlıklı 12 numaralı haberimizde geçen “Emine Birinci” isminin “Emine Binici” olarak düzeltilmesini rica ederiz.
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Bültenimizde yer alan “33 YAŞINDAKİ EMİNE BİNİCİ YOĞUN BAKIMDA VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ” başlıklı 12 numaralı haberimizde geçen “Emine Birinci” isminin “Emine Binici” olarak düzeltilmesini rica ederiz.
Bültenimizde yer alan “33 YAŞINDAKİ EMİNE BİNİCİ YOĞUN BAKIMDA VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ” başlıklı 12 numaralı haberimizde geçen “Emine Birinci” isminin “Emine Binici” olarak düzeltilmesini rica ederiz.
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