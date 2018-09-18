Dikkat Düzeltme!!!

Bültenimizde yer alan “ÇEVRE DAİRESİ’NDEN 4 VE 5 YAŞ GRUPLARINA OKUL ETKİNLİK ÇANTASI” başlıklı 27. haberin ikinci paragrafında yer alan “Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Gazimağusa’daki Polatpaşa ve Şehit Osman Ahmet İlkokullarındaki etkinliğe katılarak öğrencilere çantalarını verdi” cümlesini “Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Gazimağusa’daki Mustafa Kurtuluş, Polatpaşa ve Şehit Zeki Salih İlkokullarındaki etkinliklere katılarak öğrencilere çantalarını verdi” şeklinde düzeltiriz....