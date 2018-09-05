Dikkat Düzeltme!!!

“TÖRE, YEŞİLIRMAK DİRENİŞİ’NİN 44. YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI” başlıklı numaralı haberde yer alan “Meclis Başkan Yardımcısı” ifadesini “Meclis Başkan Vekili” olarak düzeltir, hatadan dolayı özür dileriz.
05 Eylül 2018 Çarşamba 12:29
“TÖRE, YEŞİLIRMAK DİRENİŞİ’NİN 44. YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI” başlıklı numaralı haberde yer alan “Meclis Başkan Yardımcısı” ifadesini “Meclis Başkan Vekili” olarak düzeltir, hatadan dolayı özür dileriz.
“TÖRE, YEŞİLIRMAK DİRENİŞİ’NİN 44. YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI” başlıklı numaralı haberde yer alan “Meclis Başkan Yardımcısı” ifadesini “Meclis Başkan Vekili” olarak düzeltir, hatadan dolayı özür dileriz.