Dikkat Düzeltme!!!

DİKKAT DÜZELTME!!!

28 Ağustos tarihinde “BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ. BAŞBAKAN ERHÜRMAN ALINAN KARARLARI AÇIKLADI” başlığıyla yayımladığımız 62 numaralı haberde yer alan “Erhürman, liman işçilerinin tahliyeden aldıkları ücretlerin tarifelerinin döviz üzerinden olduğunu, burada da dolar kurunun 4.09 TL’ye sabitlendiğini ifade etti” cümlesini “Erhürman, liman işçilerinin tahliyeden aldıkları ücretlerin tarifelerinin döviz üzerinden olduğunu, burada da dolar kurunun 4.9 TL’ye sabitlendiğini ifade etti” şeklinde düzeltiriz.

Yine 28 Ağustos tarihinde “BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ. BAŞBAKAN ERHÜRMAN ALINAN KARARLARI AÇIKLADI” başlığıyla yayımladığımız 62 numaralı haberde yer alan “Buna göre döviz cinsinden kira sözleşmelerinde kur Sterlin 6.03, Euro 5.06, Dolar 4.75 olarak sabitlendi” cümlesini “Buna göre döviz cinsinden kira sözleşmelerinde kur Sterlin 6.3, Euro 5.6, Dolar 4.75 olarak sabitlendi” şeklinde düzeltiriz.