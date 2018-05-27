Dikkat! 26 Mayıs Tarihli Bültende Yer Alan 44 Numaralı Habere Kaynağından Düzeltme!!!

26 Mayıs Cumartesi tarihli bültende yer alan 44 Numaralı “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI BİRLİĞİ’NİN GENEL KURULU YAPILDI… BAŞKANLIĞA GÜVENÇ YÜKSEL GETİRİLDİ” başlıklı habere konu olan açıklamada “asil üye” olarak gösterilen “Uğur Ergün”ün “yedek üye”, “yedek üye” olarak gösterilen “Emir Taşcıoğlu”nun ise “asil üye” olduğu kaynağından yapılan açıklamayla düzeltildi.

Haberi düzelterek, yeniden yayımlıyoruz.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI BİRLİĞİ’NİN GENEL KURULU YAPILDI… BAŞKANLIĞA GÜVENÇ YÜKSEL GETİRİLDİ

Lefkoşa, 27 Mayıs 18 (.): İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği’nin 4. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Birlik Başkanlığına Güvenç Yüksel getirildi.



Birlikten verilen bilgiye göre, KTMMOB’de bugün yapılan genel kurulda, Yönetim Kurulu asil üyeliğine Tezel Baykent, Emir Taşcıoğlu, Fatoş Anter, Meryem Baltacı, Burcu Kutalmış, Damla Karadeniz. Yönetim Kurulu yedek üyeliğine ise Uğur Ergün ve Özge Eminoğlu seçildi.Denetim Kurulu asil üyeliğine Tunç Adanır, Omaç Tekgüç, yedek üyeliğine Yunus Terlik getirildi.Disiplin Kurulu asil üyeliğine Mustafa Sarıgül, Kaan Özçürümez ve Umut Kurşun, yedek üyeliğine Mehmet Kubilay seçildi.(FEZ)