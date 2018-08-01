Dikkat yarın o bölgelerde elektrikler kesilecek...

Dipkarpaz ile Sipahi arasında kalan tesislere yarın yaklaşık 7 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Dipkarpaz ile Sipahi arasındaki tesislerin elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek, elektriğin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğini belirterek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranmasını istedi.

