Dikkat yarın o bölgelerde elektrik kesintisi var...

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 08.30 -14.00 saatleri arasında Güzelyurt Kalkanlı yolu Emine Sitesi civarı ve bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.



KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışma başlangıç ve bitiş saatlerinde on beşer dakikalık sürelerle Kalkanlı ve Yuvacık köylerinin de elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.



