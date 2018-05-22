Dikkat yarın o bölgelerde elektrik kesintisi var...

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 08.30 -14.00 saatleri arasında Güzelyurt Kalkanlı yolu Emine Sitesi civarı ve bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışma başlangıç ve bitiş saatlerinde on beşer dakikalık sürelerle Kalkanlı ve Yuvacık köylerinin de elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 08.30 -14.00 saatleri arasında Güzelyurt Kalkanlı yolu Emine Sitesi civarı ve bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.