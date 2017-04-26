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26 Nisan 2017 Çarşamba 10:34

DİKKAT! YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

DİKKAT! YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
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Girne trafo merkezi yüksek gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmasından dolayı yarın Girne’nin tümü, Doğanköy’ün bir bölümü, Boğaz Piknik Alanı, Karaoğlanoğlu, Girne Sanayi Bölgesi ve Zeytinlik’te 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği, bu nedenle şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği bildirildi.

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DİKKAT! YARIN ELEKTİRİK KESİNTİSİ VAR
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