Dikkat.. Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

YARIN HASPOLAT BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Haspolat Trafo Merkezi orta gerilim elektrik şebekesindeki çalışma nedeniyle yarın 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek yerler şöyle sıralandı:



“Levent kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Kirli Sanayi, Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Başpınar Un Fabrikası, UKÜ, Hala Sultan İlahiyat Fakültesi ve civarı ve Haspolat Çemberi ile hurdacılar arası.”