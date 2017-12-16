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Dikkat.. Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

Dikkat.. Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

16 Aralık 2017 Cumartesi 13:00
Dikkat.. Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
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LEFKOŞA’DA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde Trafo Merkezi Yüksek Gerilim şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın elektrik kesik olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 11.00-14-00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek bölgeler şunlardır:

“Maliye Bakanlığı Bölgesi, KKTC Meclisi ve civari, T.C. Büyükelçiliği, mahkemeler bölgesi ve Ledra Palace Bölgesi, Hamitköy,Dumlupınar’ın bir bölümü ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Şehit Çocuğu Arsaları Bölgesi, Gönyeli Belediye Binası Batısı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi ve Levent İlkokulu Bölgesi.”

Son Güncelleme: 16.12.2017 14:02
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