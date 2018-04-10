DİKKAT! Yarın Elektrik Kesintisi

Gazimağusa’da yarın bazı bölgelere 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, şebeke çalışmalarından dolayı yapılacak elektrik kesintisinden Büyük Sanayi Bölgesi, DAÜ İletişim Fakültesi ve üst geçit bölgesi, Sosyal Konutlar Bölgesi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik, Güvercinlik Asker, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri, bölgedeki su pompaları ve şehit çocuğu arsaları etkilenecek