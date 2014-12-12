Dikkat Yarın Bu Bölgelere Elektrik Verilemeyecek

Gazimağusa’ya bağlı bazı yerleşim birimlerinde, orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle yarın, elektrik kesintileri yaşanacak.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Beyarmudu, Beyarmudu su motorları ve tesisleri, Türkmenköy’ün doğu bölgesi ve Türkmenköy su motorlarına saat 09:00-12:00 saatleri arasında; Geçitkale Havaalanı, Nergisli, Akdoğan'ın bir bölümü, Vadili köyleri ile bölgedeki tesis ve su motorlarına ise saat 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.