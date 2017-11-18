DİKKAT YARIN BU BÖLGELERDE ELEKTRİK YOK

GİRNE VE BAZI KÖYLERE PAZARTESİ ELEKTRİK VERİLEMEYECEK



“Çatalköy, Karakum, Ozanköy, Beylerbeyi, Doğanköy’ün Doğu Kısmı, Girne Paşa Hotel ve Oskar Hotel Bölgesi, Çatalköy Cemberi, Girne Turizm Limanı, Lord Hotel ile Çevresi, Girne Kızılay Apartmanı Bölgesi, Karakum Lemar ve Altınkaya Bölgesi, Selin Villaları Bölgesi ile Ozanköy/Beylerbeyi Kavşağı, Girne Hotel Club Z, Rum Mezarlığı Civarı ve Girne Tekvando Federasyonu Bölgesi”