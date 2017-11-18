DİKKAT YARIN BU BÖLGELERDE ELEKTRİK YOK
Yarın bu bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek.
Girne ve çevresindeki bazı köylere II Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle pazartesi 6 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00 – 15.00 saatleri arasındaki kesintiden şu yerleşim birimleri etkilenecek:
“Çatalköy, Karakum, Ozanköy, Beylerbeyi, Doğanköy’ün Doğu Kısmı, Girne Paşa Hotel ve Oskar Hotel Bölgesi, Çatalköy Cemberi, Girne Turizm Limanı, Lord Hotel ile Çevresi, Girne Kızılay Apartmanı Bölgesi, Karakum Lemar ve Altınkaya Bölgesi, Selin Villaları Bölgesi ile Ozanköy/Beylerbeyi Kavşağı, Girne Hotel Club Z, Rum Mezarlığı Civarı ve Girne Tekvando Federasyonu Bölgesi”