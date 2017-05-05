FLAŞ HABER

Korkutan Kaza

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Mayıs 2017 Cuma 14:52

Dikkat! Yarın 8 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Dikkat! Yarın 8 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Elektrik Kurumu Yatırım Projeleri kapsamındaki  “Cengizköy Trafo Merkezi’nin Yenilenmesi” çalışmaları dolayısıyla pazartesi bölgede, 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, hem yeni teknoloji ile donatılmış trafo merkezinin yapımı hem de zaman içinde bölgede artış gösteren elektrik talebinin karşılanmasını hedefleyen söz konusu proje çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 arasında gerçekleşecek kesintiden etkilenecek bölgelerin Gemikonağı, LAÜ Kampusu, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilyurt, Doğancı, Taşpınar, Lefke Merkez, Çamlıköy, Cengizköy, Taşköy,Aplıç ve bu bölgedeki tesis ve su motorları olacağı belirtildi.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Volkan Gazetesiyle İlgili Kamuoyuna Açıklama Volkan Gazetesiyle İlgili Kamuoyuna Açıklama
VOLKAN GAZETESİ YAYIN HAYATINA SON VERDİ VOLKAN GAZETESİ YAYIN HAYATINA SON VERDİ
7 Mayıs 2017 Pazar Gündemi 7 Mayıs 2017 Pazar Gündemi
Mesarya 3. Tiyatro Şöleni Başladı Mesarya 3. Tiyatro Şöleni Başladı
Akıncı, İstanbul’dan Döndü Akıncı, İstanbul’dan Döndü
Ykp’nin 13’üncü Olağan Genel Kurulu Yapılıyor Ykp’nin 13’üncü Olağan Genel Kurulu Yapılıyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Volkan Gazetesiyle İlgili Kamuoyuna Açıklama
Volkan gazetesi Genel yayın yönetmeni Ziya Emir Volkan Gazetesiyle ilgili açıklama yaptı

Haberi Oku