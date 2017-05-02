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02 Mayıs 2017 Salı 13:05

Dikkat! Yarın 8 Saat Elektrik Kesintisi Olacak

Dikkat! Yarın 8 Saat Elektrik Kesintisi Olacak
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YENİLEME NEDENİYLE BÖLGEDEKİ YERLEŞİM BİRİMLERİNE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Elektrik Kurumu Yatırım Projeleri kapsamında bulunan “Cengizköy Trafo Merkezi’nin Yenilenmesi” işlerine başlandı.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre elektrik talebinin karşılanmasını hedefleyen söz konusu proje çalışmaları nedeniyle, yarın 09:00 - 17:00 saatleri arasında, Gemikonağı, LAÜ Kampusu, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan ve bu bölgedeki tesis ile su motorları; Yeşilyurt, Doğancı, Taşpınar ve bu bölgedeki tesis ile su motorları; Lefke

Merkez,Çamlıköy,Cengizköy,Taşköy,Aplıç ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

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