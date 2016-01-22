Dikkat Yağmur, Kar, Fırtına, Soğuk Geliyor….



Bölge yarından itibaren yağmur, kar, soğuk ve fırtınalı bir haftaya giriyor.

Öğle saatlerinde yaptığı açıklamayla pazardan itibaren soğuk ve don uyarısı yapan Meteoroloji Dairesi, 23-29 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık raporunda da detaylara yer verdi.

Buna göre yarın yer yer sağanak, pazar ve pazartesi günleri ise dağlık kesimlere karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Soğuk havayla birlikte etkili don olabileceğini yineleyen Meteoroloji, zaman zaman fırtına şeklinde kuvvetli rüzgara karşı da uyardı.

Yarın 12-15 derece dolaylarındaki hava sıcaklığı pazardan itibaren 6–9 derece dolaylarında seyredecek.