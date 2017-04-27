Dikkat! Toz Uyarısı!

Meteoroloji Dairesi, orta doğudan taşınan toz zerreciklerinin bölgede etkili olacağını açıkladı.Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bugün saat 11.00’den Cumartesi saat 11.00’e kadar etkili olacak toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Dairesi, orta doğudan taşınan toz zerreciklerinin bölgede etkili olacağını açıkladı.Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bugün saat 11.00’den Cumartesi saat 11.00’e kadar etkili olacak toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.