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09 Ocak 2017 Pazartesi 07:31

DİKKAT! SAĞLIK BAKANLIĞI`NDAN UYARI

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DİKKAT! SAĞLIK BAKANLIĞI`NDAN UYARI
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Sağlık Bakanlığı, Grip hakkında uyarıda bulundu


Bu kış döneminde her yıl olduğu gibi influenza virusu antijenik yapısında küçük değişiklikler yaparak salgınlara neden olmaktadır. Kış aylarında yüksek ateşli solunum yolu enfeksiyonları içinde ani artış mevsimsel grip enfeksiyonunu düşündürmelidir. Şu an için ülkemizde beklenenin üzerinde epidemiyi düşündürecek salgın saptanmamıştır.

Vatandaşlarımızın buna rağmen tedbiri elden bırakmayarak gripten korunma yöntemlerini bilmeleri istemekteyiz. Özellikle hasta kişiler ile yakın temastan kaçınmalıdır grip benzeri bir hastalık geçirildiğinde evde istirahat edilmelidir. Hastayken, hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla temas sınırlandırılmalıdır. Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağız kağıt mendille kapatılmalı ve kullanılan kağıt mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalıdır.Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınmalıdır. Yüzeyler sık sık temizlenmelidir.

Kimler grip aşısı olmalıdır diye sorulacak olursa ; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; astım dahil kronik akciğer ve kalp-damar sistemi hastalığı olan erişkin ve çocuklar, şeker hastalığı dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, kan hastalığı veya bağışıklık sistemi baskılanmış olan erişkin ve çocuklar ile 6 ay-18 yaş arasında olup, uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve gençlerin hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanılarak, hekim tarafından reçete edildiğinde, yılda bir defaya mahsus olmak üzere grip aşısı bedelleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere, aşılar Devlet Hastanelerimiz polikliniklerinde yapılmaktadır.

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Sağlık BakanlığıUyarıGrip
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