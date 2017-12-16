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DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi açıkladı!

DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi açıkladı!

16 Aralık 2017 Cumartesi 13:56
DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre yarın günün ilk saatlerinde hafif yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 16-22 Aralık tarihlerini kapsayacak haftalık raporuna göre ülkemiz serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre, hava bugün Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu günün ilk saatleri hafif yağmurlu, Pazartesi parçalı zamanla çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, Salı, Çarşamba ve Perşembe parçalı bulutlu, Cuma ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr periyodun ilk günlerinde Güney ve Batı, diğer günlerde Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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