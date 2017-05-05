Dikkat! Pazartesi 8 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Elektrik Kurumu Yatırım Projeleri kapsamındaki “Cengizköy Trafo Merkezi’nin Yenilenmesi” çalışmaları dolayısıyla pazartesi bölgede, 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, hem yeni teknoloji ile donatılmış trafo merkezinin yapımı hem de zaman içinde bölgede artış gösteren elektrik talebinin karşılanmasını hedefleyen söz konusu proje çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 arasında gerçekleşecek kesintiden etkilenecek bölgelerin Gemikonağı, LAÜ Kampusu, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilyurt, Doğancı, Taşpınar, Lefke Merkez, Çamlıköy, Cengizköy, Taşköy,Aplıç ve bu bölgedeki tesis ve su motorları olacağı belirtildi.