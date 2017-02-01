FLAŞ HABER

Lefkoşa'da İnfial

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Şubat 2017 Çarşamba 12:49

Dikkat Meteoroloji Uyardı!

Soğuk hava, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. Sıcaklık 14-17 derece dolaylarında olacak. Yarın sabah saatlerinde yer yer don görülecek.

Dikkat Meteoroloji Uyardı!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

HAVA SICAKLIĞI HAFTA BOYUNCA 14-17 DERECE DOLAYLARINDA OLACAK

YARIN SABAH YER YER DON GÖRÜLECEK

 Soğuk hava, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. Sıcaklık 14-17 derece dolaylarında olacak. Yarın sabah saatlerinde yer yer don görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2-8 Şubat tarihleri arasında bölge soğuk hava kütlesinin etkisinde olacak.

Yarın sabah saatlerinde yer yer don olayı görülecek, sonraki günlerde ise hava parçalı çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimlerde ve sahillerde 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liderler Görüşmesi… Liderler Görüşmesi…
Bağımsızlık İttifakı’ndan Cumhurbaşkanı Ve Görüşmeci Heyetine Eleştiri Bağımsızlık İttifakı’ndan Cumhurbaşkanı...
Zaroğlu: “ölüm Tehditlerini Şiddetle Kınıyorum” Zaroğlu: “ölüm Tehditlerini Şiddetle Kınıyorum”
Kthy Alacaklılarının “kabul Edilen Alacak Listesi” Yayımlandı Kthy Alacaklılarının “kabul Edilen Alacak Listesi”...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yarın 3. Kez Toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yarın 3. Kez Toplanacak
ACİL KAN ARANIYOR ! ACİL KAN ARANIYOR !
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Liderler Görüşmesi…
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in&nbsp; mart ayı başında...

Haberi Oku