Dikkat Meteoroloji Uyardı!

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimlerde ve sahillerde 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

Yarın sabah saatlerinde yer yer don olayı görülecek, sonraki günlerde ise hava parçalı çok bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2-8 Şubat tarihleri arasında bölge soğuk hava kütlesinin etkisinde olacak.