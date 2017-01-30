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30 Ocak 2017 Pazartesi 12:00

Dikkat Meteoroloji Uyardı!

Dikkat Meteoroloji Uyardı!
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CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SABAH SAATLERİNDE DON GÖRÜLEBİLİR

Yarından sonra hafta boyunca yağmur beklenmiyor, cumartesi gününe kadar sabah saatlerinde don görülmesi ihtimali var.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak – 06 Şubat tarihleri arasında ülke genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava, yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Sabah saatleri yer yer don bekleniyor. Çarşamba günü parçalı az bulutlu, sabah saatleri yer yer don, 2 Şubat Perşembe açık az bulutlu, sabah saatleri yer yer don, cuma günü az bulutlu, sabah saatleri yer yer don olacak. Cumartesi günü hava parçalı bulutlu, pazar parçalı çok bulutlu ve pazartesi parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk iki günü İç kesimlerde ve sahillerde 11 - 13 derece, diğer günlerdeyse 14 - 16 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli, diğer günlerde kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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