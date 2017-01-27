Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Ocak 2017 Cuma 12:21

Dikkat KKTC'de Don Olacak !

Dikkat KKTC'de Don Olacak !
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Dikkat  KKTC'de Don Olacak !


Ülkede yarın bazı bölgelerde yağış ve sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.

Meteroloji Dairesi tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı 7-10 derece dolaylarında olacak; doğu kesimlerde yer yer hafif sağanak yağmur yağacak ve sabah saatleri yer yer don olayı bekleniyor.

Yarından sonraki günlerde ise en yüksek sıcaklığın 11-14 derece civarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Ocak – 3 Şubat dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC belirtilen süre içerisinde alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü oldukça soğuk, diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Pazar ve pazartesi günleri parçalı  bulutlu  olacak sabah saatleri yer yer don olayı görülecek;  sonraki günler ise bulutlu olacak.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı  yönlerden orta kuvvette, cumartesi günü kuvvetli, öğleye kadar yer yer fırtına şeklinde esecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 Yerli Üründe Limit Üstü Kalıntı Yok 18 Yerli Üründe Limit Üstü Kalıntı Yok
DENKTAŞ: “HAYAT PAHALILIĞI OCAK AYI MAAŞLARINA YANSITILDI” DENKTAŞ: “HAYAT PAHALILIĞI OCAK AYI MAAŞLARINA...
Dikkat! Pazartesi Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Pazartesi Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi...
CTP Türkmenköy Ocak Örgütü Başkanlığı’na Ali Özadalı Seçildi CTP Türkmenköy Ocak Örgütü Başkanlığı’na...
Süt Bedelleri Bugün Ödendi Süt Bedelleri Bugün Ödendi
Tarım Dairesi “Bağlarda Budama Ve Hastalık-Zararlılar” Konusunda Eğitim Verecek Tarım Dairesi “Bağlarda Budama Ve Hastalık-Zararlılar”...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

18 Yerli Üründe Limit Üstü Kalıntı Yok

Haberi Oku