Dikkat! Kar Yağışı Nedeniyle Bu Yolda Trafiğe Kapatıldı

Yoların karın trafik açısından tehlike oluşturmasından dolayı trafiğe akışının durdurulduğu belirtilirken, sürücülerin yağış olan bölgelerde dikkatli seyretmeleri istendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bir önceki duyuruda belirtilen St. Hilarion Kalesi’ne giden yolun hala kapalı olduğu kaydedildi.