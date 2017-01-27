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27 Ocak 2017 Cuma 14:40

Dikkat! Kar Yağışı Nedeniyle Bu Yolda Trafiğe Kapatıldı

Dikkat! Kar Yağışı Nedeniyle Bu Yolda Trafiğe Kapatıldı
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Polis, kar yağışı nedeniyle Girne Dağyolu’nda bulunan Beşparmak Kafeterya önünden Alevkayası’na giden yol ile Görneç-Alevkayası arasında kalan güzergahın trafik akışına kapandığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bir önceki duyuruda belirtilen St. Hilarion Kalesi’ne giden yolun hala kapalı olduğu kaydedildi.

Yoların karın trafik açısından tehlike oluşturmasından dolayı trafiğe akışının durdurulduğu belirtilirken, sürücülerin yağış olan bölgelerde dikkatli seyretmeleri istendi.

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