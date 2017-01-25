FLAŞ HABER

Gezi Kabusa Döndü

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:37

DİKKAT KAR VAR !

DİKKAT KAR VAR !
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

HAVA SICAKLIĞI  CUMA GÜNÜ YAKLAŞIK 7 DERECE DÜŞECEK; DAĞLIK KESİMLERE KAR DA BEKLENİYOR

 KKTC’de yarın ve cuma günü yağmur; cuma gününden itibaren ise hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşmesi ve aynı gün (cuma) dağlık kesimlere kar yağması da bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Ocak – 1 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde KKTC, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü soğuk, diğer günlerde ise  oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın parçalı bulutlu zamanla sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, öğleden sonra dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı;  cumartesi günü parçalı zamanla az bulutlu ( sabah saatleri yer yer don olayı görülecek); pazar günü parçalı ve az bulutlu, (sabah saatleri yer yer don olayı görülecek); pazartesi, salı ve çarşamba günleri ise parçalı çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günü 14 – 17; diğer günlerde ise 7 - 10 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise periyodun ilk günü Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı  yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli ve kısa süre fırtınamsı olarak esecek.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel Tarım Sigortası Fonu’nun İki Yıllık Geleceğini Teminat Olarak Vermeyi Kabul Etmiyoruz’’ Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel Tarım...
Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu Ubp’ye Katıldığını Açıkladı Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu Ubp’ye...
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni Yapıldı Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi...
‘karşılama’ Ktgb’de Gösterildi ‘karşılama’ Ktgb’de Gösterildi
Başbakan Özgürgün, Eski Kthy Ve Eti Çalışanlarından Bir Heyeti Kabul Etti Başbakan Özgürgün, Eski Kthy Ve Eti Çalışanlarından...
Türkçe Ve Yunanca “tiyatronun Sınır İhlali” Pazartesi Tanıtılıyor Türkçe Ve Yunanca “tiyatronun Sınır İhlali”...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel...
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Tarım Sigortası Fonu’nun borçlanması...

Haberi Oku