Dikkat! Hafta Sonu Bu Yollar Trafiğe Kapalı

Lefkoşa Türk Belediyesi, “Kaldırım ve Drenaj Yapım İşleri Projesi” kapsamında hafta sonu bazı yolların trafiğe kapalı olacağını bildirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, uygulaması devam eden “Kaldırım ve Drenaj Yapım İşleri Projesi” kapsamında 27 Şubat Cumartesi günü saat 09.00 itibari ile Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi trafiğe kapatılacak.

Cumartesi ve 28 Şubat Pazar günü de Cemal Gürsel Caddesi’nden Osmanpaşa Caddesine giriş saat 09.00 itibarıyla çalışmalar tamamlanana kadar kontrollü olarak trafiğe kapatılacak.

LTB, bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini istedi.