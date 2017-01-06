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06 Ocak 2017 Cuma 10:57

DİKKAT! GRİPLE BAŞLAYIP, ZATÜRREYE ÇEVİREBİLİR!

Bir ısınan, bir soğuyan havalar sağlığı da tehdit ediyor. Son günlerde en yaygın hastalığın adı yine grip.

DİKKAT! GRİPLE BAŞLAYIP, ZATÜRREYE ÇEVİREBİLİR!
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DİKKAT! GRİPLE BAŞLAYIP, ZATÜRREYE ÇEVİREBİLİR!

 
Bir ısınan, bir soğuyan havalar sağlığı da tehdit ediyor. Son günlerde en yaygın hastalığın adı yine grip.

Yüksek ateş, üşüme, titreme, boğaz kaşıntısı, boğaz ağrısı ve öksürük eksik olmuyor. Hatta bu virüs; vücut yorgun kalınca, hastayı yatağa düşürüyor.

KKTC'de de hızla yayılıyor grip salgını. Sadece Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne günde 400'e yakın hasta acilden giriş yapıyor.

Vatandaşı perişan eden grip salgının en çok etkilediği kesim ise çocuklar. Çocuğunu alan anne baba hastaneye koşuyor. Hastane önünde uzun kuyruklar oluşunca, birçoğu saatlerce sıra bekliyor.

 

"HAYATİ TEHLİKE RİSKİ VAR"

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sağlık Programları Koordinatörü Şüheda Kalender bu konuda dikkat çeken öneriler sıraladı.

Kalender'in ilk uyarısı, özellikle bu dönemde vücut direncini yüksek tutacak önlemler almak. Çünkü virüs vücutta yayılmaya başladığı an, halsizlik kendini gösteriyor. Ardından da diğer olumsuz etkilerini yaşatıyor.

'Gribe neden olan virüs yaklaşık iki hafta kadar vücutta kaldığı için, risk altındaki kişilerde hayati tehlike taşıyan boyutlara ulaşabiliyor. Örneğin zatürreye çevirebiliyor, o yüzden şakası yok' diyor KSTU Sağlık Programları Koordinatörü.

 

Peki gribe neden olan ve vücutta iki hafta boyunca etkisini sürdüren influenza virüsüne karşı ne yapmak lazım? Kalender bu konuda dikkat çeken uyarılarda bulunuyor.

 

BU SALGINA NASIL KARŞI KOYABİLİRİM ?

         Siz hasta değilseniz, hasta insan ile yakın temastan kaçının.

         Virüs vücutta ise, halsizlik yapacağından evde istirahat edilmelidir.

         Su ve sabun ile eller sıklıkla yıkanmalıdır.

         Öksürme ve aksırma esnasında kağıt mendil yardımı ile virüslerin dışarıya saçılmasını engellemeniz gerekmektedir.

         Risk gruplarına grip aşısı uygulanmalıdır.

 

BEN DE RİSK ALTINDA MIYIM ?

Risk Grupları;

         Tüm sağlık personeli,

         65 yaş ve üzeri,

         Bağışıklık sistemi zayıf olanlar,

         Şeker hastaları,

         Kan hastalığı olanlar,

         Astım dahil kronik akciğer ve kalp hastaları risk grubunun başında geliyor.

 

KSTU Sağlık Programları Koordinatörü Şüheda Kalender‘e göre; eğer risk grubundaysanız ve kendini iyi hissetmiyorsanız vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Ama kesinlikle doktor muayenesi olmadan, tavsiye usulü ilaç kulllanmamalısınız!

Bu geçiş döneminde hasta olmamak için, vücut direncinizi yüksek tutmak için de beslenme büyük önem taşıyor. Özellikle bol bol C vitamini almakta fayda var. 

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Anahtar Kelimeler
GripZatürreDikkatHastalık
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