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29 Ocak 2017 Pazar 08:08

Dikkat Elektrik Kesintisi Var

Orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Geçitkale, Çınarlı, Mallıdağ, Tatlısu’nun bir bölümü ve Altınova köyleri ile bölgedeki tesislere elektrik enerjisi verilemeyecek.

Dikkat Elektrik Kesintisi Var
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Orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Geçitkale, Çınarlı, Mallıdağ, Tatlısu’nun bir bölümü ve Altınova köyleri ile bölgedeki tesislere elektrik enerjisi verilemeyecek.
 
KIB-TEK Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği, bu nedenle şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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