DİKKAT! Elektrik Kesintisi Var

Girne ve Yeniceköy bölgesinde bugün elektrik yok.Proje çalışmaları nedeniyle Yeniceköy bölgesinde 09.00’dan itibaren 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, Yeniceköy yanında Çukurova, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı’yı etkileyecek kesinti 12.00’ye kadar devam edecek.Öte yandan Orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle Girne’nin bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 09.00-12.00 saatleri arasında Girne 20 Temmuz Stadyumu çevresinde, 13.00-15.30 saatleri arasında da Karaoğlanoğlu Lemar karşısındaki Bormat Sitesi ve İktisat Bankası’nın elektrik kesik olacak.