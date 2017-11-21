DİKKAT! ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre Haspolat orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında, Haspolat ve Haspolat Sanayi bölgesi, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası ve Ercan Havaalanı şantiye bölgesi ile Haspolat Arıtma Tesisleri’nin elektrik enerjisi kesik olacak.