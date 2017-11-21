DİKKAT! ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre Haspolat orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında, Haspolat ve Haspolat Sanayi bölgesi, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası ve Ercan Havaalanı şantiye bölgesi ile Haspolat Arıtma Tesisleri’nin elektrik enerjisi kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre Haspolat orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında, Haspolat ve Haspolat Sanayi bölgesi, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası ve Ercan Havaalanı şantiye bölgesi ile Haspolat Arıtma Tesisleri’nin elektrik enerjisi kesik olacak.